Mulher iria se mudar do local ontem

A pastora Marte de Jesus iria se mudar ontem. Ela queria deixar a comunidade devido à violência que assola a região. Marta pretendia morar próximo ao Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, ainda na Zona Oeste. Ela deixou marido, seis filhos e netos.

Vídeos nas redes sociais mostram a intensidade dos disparos. Em uma gravação, um morador mostra balas no chão de uma rua. Segundo o Instituto Fogo Cruzado, houve registro de tiros por volta das 21h05.

"Todo dia uma correria nesse Gardênia Azul. Não se dar pra trabalhar em paz! Uma hora tá calmo, outra hora você tem que correr pra dentro da loja pra se abrigar e fugir dos tiros", comentou um internauta.

Há mais de um ano, uma guerra por território assusta moradores da Gardênia Azul e de outros bairros da Zona Oeste. A região sofre com forte influência de uma milícia, mas facções voltadas ao tráfico de drogas tentam expandir seus domínios e buscam assumir o controle do local. Na noite do último domingo, por exemplo, um intenso tiroteio causou pânico no Uptown Barra.