As pessoas que moram na Rua Valdir dos Santos, no bairro Engenho Pequeno, em São Gonçalo, estão sendo privadas da tranquilidade e sossego em suas casas. Isso porque alguém deixa um alarme disparando constantemente, seja dia ou noite, enlouquecendo a vizinhança com esse barulho contínuo. Ninguém aguenta mais essa perturbação. Tem que acabar.