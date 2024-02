Já tem mais de dois anos que os moradores do bairro do Cajueiro e adjacências, no município de Rio Bonito, estão reinvidicando que a linha de ônibus do trajeto Praça Cruzeiro - Centro, da Viação São Geraldo, leve os passageiros até o final da Estrada Rio dos Índios. Esses ônibus só vão até metade da via, fazendo com que as pessoas tenham que seguir a pé, na chuva ou no sol.