Aqui na Rua Capitão Mário Barbedo, em frente ao número 170, no Parque Anchieta, tem um buraco enorme bem no meio da pista. Diversos moradores da região colocaram coisas para sinalizar, como pedaços de madeira e pneus, esperando que nenhum motorista tenha prejuízo. Também colocaram coisas dentro do buraco, até mesmo para que ninguém caia. A gente pensa na nossa segurança, mas a prefeitura não.