Elogios para Gentileza

O Terminal Intermodal Gentileza, localizado no Gasômetro, Zona Portuária do Rio, começou a funcionar para o público ontem. O local, que faz a conexão entre o VLT, o corredor BRT Transbrasil e linhas de ônibus regulares, foi inaugurado na sexta-feira, com a presença do prefeito Eduardo Paes, do presidente Lula e de outras autoridades.

O primeiro dia "para valer" foi marcado pelo movimento bastante reduzido. Passageiros destacaram que o terminal irá melhorar a mobilidade na cidade.

"Vai ser um facilitador. Aqui você pode ir para vários pontos do Centro e da Avenida Brasil um pouco mais rápido, sem trânsito. Reduz muito o tempo que passamos no transporte", disse o auxiliar de escritório Pablo Conceição, de 31 anos, que também elogiou as novas instalações: "Para mim, é o terminal mais bonito do Rio de Janeiro.

Homenagem

O nome do espaço homenageia o Profeta Gentileza (1917-1996), que ficou conhecido por espalhar mensagens de amor, paz e solidariedade pelas ruas do Rio, muitas delas eternizadas nas pilastras de concreto dos bairros do Caju e Santo Cristo, na Zona Portuária.