Paixão que transcende o futebol e conquista a Sapucaí

Fruto de uma paixão que transcende as fronteiras do futebol para encantar o público no samba, o Botafogo Samba Clube conquistou, na última terça-feira, uma vaga na Série Ouro do Carnaval do Rio. A agremiação, fundada por um grupo de torcedores do Botafogo de Futebol e Regatas em 2018, conquistou o feito inédito e desfilará pela primeira vez no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, em 2025.

Localizada no bairro do Engenho de Dentro, nas proximidades do Estádio Nilton Santos, a Botafogo Samba Clube é a primeira escola ligada a um clube de futebol a alcançar o tão almejado acesso à Passarela. Fundada com a proposta de unir a paixão pelo futebol e pelo samba, a escola já desfilou em diversos eventos, incluindo uma participação na cidade de Maricá em 2020.

A Botafogo Samba Clube tem como referência o humorista, roteirista e ator Marcelo Adnet, atual carnavalesco da escola e compositor do samba que homenageou Beth Carvalho. Ao longo de sua história, a escola prestou homenagens marcantes, destacando-se sambas-enredos dedicados ao ídolo alvinegro Túlio Maravilha e à renomada cantora Beth Carvalho. Em 2023, a escola emocionou o público ao contar a vida e obra do renomado jornalista e esportista João Saldanha.

Mas, de acordo com o carnavalesco Allan Barbosa, o diferencial da escola neste ano foi ter apostado em um tema que tem a ver com o Carnaval.