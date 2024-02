Conquista após 'bater na trave'

Já o mestre de bateria Diego Carbonell destaca que, na bateria, foi realizado um trabalho ainda mais robusto do que no ano anterior. Neste ano, foram três notas 10 e uma 9.9. Para ele, um dos diferenciais no trabalho deste ano foi a formação da bateria, que incluiu a criação de uma oficina e uma escola de percussão.

"O envolvimento da diretoria foi crucial, resultando em um engajamento notável foi essencial para alcançar o acesso desejado. O tempo investido na formação da bateria e o engajamento de todos os participantes foram fundamentais para o sucesso", pontuou Carbonell.

Quanto ao sentimento, Diego expressa a indescritibilidade da conquista. Ele testemunhou a escola bater na trave duas vezes, enfrentou desafios como um desfile prejudicado por condições climáticas adversas, mas, finalmente, alcançou o sucesso. Como botafoguense, a conexão com a escola que homenageia o clube é única.