Calendário será anunciado

Moradora de Botafogo, Thais Lima, 45, também compareceu ao Rocha Maia para vacinar o filho, Arthur, de 10. Mesmo sem ter tido nenhum caso na família, a psicóloga disse saber que a dengue é uma doença perigosa e que pode ter sérias complicações.

"Nunca deixei de dar vacinas ao meu filho. Primeiro, por ser um direito dele. E depois, por ser a forma mais eficaz de proteção. É um alívio poder vaciná-lo em meio a essa epidemia".

Fique atento

Crianças de 10 anos já podem tomar vacina e, a partir de quarta, crianças de 11 anos também podem se vacinar. As demais faixas ainda terão datas divulgadas.

A vacina está disponível nas 238 unidades de Atenção Primária da cidade (confira endereços e horários no site prefeitura.rio/ondeseratendido), além do Super Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo, todos os dias, das 8h às 22h; e o Super Centro Carioca de Vacinação, no ParkShopping Campo Grande, que funciona no horário do shopping.