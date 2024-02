É hora de vacinar os filhos!

O domingo de sol e calor no Rio foi perfeito para quem gosta de curtir uma praia ou fazer um passeio em parques e shoppings. No entanto, diante de uma epidemia de dengue que já matou seis pessoas no estado, a prioridade de muitos cariocas foi vacinar os filhos contra a doença.

A imunização para crianças de 10 anos foi iniciada na última sexta-feira. Ao todo, 5.856 doses já haviam sido aplicadas até a tarde de ontem. A faixa etária concentra o maior número de hospitalização.

O Super Centro Carioca de Vacinação, que funciona dentro do Hospital Municipal Rocha Maia, em Botafogo, na Zona Sul, todos os dias, recebeu muitas crianças ao longo do fim de semana. O movimento foi bastante intenso no sábado. Já ontem, a procura foi menor. Ainda ontem, houve vacinação na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, das 10h às 15h.

Marido internado

A servidora pública Viviane Rojas, de 38 anos, esteve no Super Centro, em Botafogo, para vacinar a filha, Gabriela Miranda, de 10 anos. Ela contou que o marido já ficou internado em decorrência da doença, o que faz com que todos na família fiquem mais atentos ao problema.

"Minha preocupação com a dengue existe porque é uma doença que só pode ser combatida coletivamente. Não adianta apenas eu e minha família realizarmos os cuidados para eliminar os focos do mosquito, todos precisam fazer a sua parte", considera Viviane.