ATO EM DEFESA DE BOLSONARO

EM DISCURSO na Avenida Paulista, ontem, o ex-presidente Jair Bolsonaro defendeu a pacificação do país e um projeto de anistia para os presos das manifestações de 8 de janeiro de 2023. Bolsonaro pediu que seus aliados e apoiadores foquem nas eleições de 2024 e 2026 e afirmou que Tarcísio, apontado como seu possível sucessor, está "consagrado na política". Bolsonaro chegou ao ato acompanhado da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes.