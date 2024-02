'Rio não é de vagabundo'

O prefeito Eduardo Paes usou suas redes sociais, ontem, para comentar a prisão de um suspeito de tentar extorquir o município na construção do Parque de Piedade. O caso aconteceu em janeiro deste ano, quando o próprio Paes compartilhou a denúncia de que uma organização criminosa estaria ameaçando e exigindo pagamentos para a execução das obras.

"A cidade é nossa, não de vagabundos. Sigamos mostrando pra eles que aqui tem autoridade e que o lugar deles é na cadeia", disse Paes que também usou a publicação para agradecer ao governador Cláudio Castro e à Polícia Civil: "Muito obrigado".

José Roberto Muniz de Sousa foi preso na casa da namorada no Méier. Segundo os investigadores, ele é integrante da organização criminosa que extorquiu dinheiro de construtoras contratadas pela prefeitura para realizarem diversas obras em bairros da Zona Norte, como no Encantado e Água Santa.

O preso seria um dos aliados do traficante Jean do 18, apontado como responsável por exigir um pagamento de R$ 500 mil para liberar as obras do Parque Piedade.