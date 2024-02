Chocante! Irmãs são presas por tentar matar a própria mãe

Rio - Um caso terrível abalou o bairro Rosa dos Ventos, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. As irmãs Jéssica e Vitória de Azevedo Celestino, de 20 e 21 anos, respectivamente, foram presas nesta segunda-feira (26) por tentativa de homicídio contra a própria mãe.

De acordo com a Polícia Civil, a mãe procurou a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu, no sábado (24) e disse que as duas filhas foram até sua casa. Jéssica passou a espancá-la e em seguida pôs um pano em sua boca e tampou o nariz, para tentar matá-la sufocada, pressionando seu joelho no tórax da vítima. A sessão de tortura acabou quando o companheiro da mulher ouviu os pedidos de socorro.



A mulher ainda apresentou aos policiais áudios com ameaças das filhas e, com medo de represálias, buscou refúgio na casa de amigos e parentes. Segundo Mônica Areal, delegada titular da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu, as agressões aconteciam desde 2022.

"As filhas da vítima queriam que ela tomasse conta dos netos, ficar na casa dela... O que elas queriam era transformar a vítima em uma serviçal, sem pagar salário. Já havia um registro contra as duas em 2022, mas a mãe não deu continuidade", disse a delegada.

Jéssica e Vitória de Azevedo Celestino vão responder por tentativa de feminicídio.