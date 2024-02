Lyan Carlos Faria Baptista da Silva, de 20 anos, foi assassinado a tiros, no último domingo, em Manguinhos, na Zona Norte do Rio. Pâmela Louis, prima da vítima, contou que o jovem estava na porta de uma barbearia após o cortar o cabelo quando um homem "completamente transtornado", que teria passado o dia bebendo, começou a intimidar todos dentro do estabelecimento com uma arma e seguiu e atirou no jovem.