Guerra entre CV e milícia não para na Zona Oeste

As regiões da CDD e Gardência vivem sob uma disputa por territórios travada por traficantes do Comando Vermelho (CV) e milicianos. Sob forte influência de grupos paramilitares, as comunidades têm sido palco de invasões do CV, que pretende expandir pontos de venda de drogas pela cidade.

Há uma semana, outra operação da PM prendeu três suspeitos com fuzil, rádio transmissor, um aparelho celular e drogas na Cidade de Deus. Entre eles, o foragido da Justiça Luiz Henrique Mohamed, que tem sete anotações criminais, e Rodrigo, o 'RD', natural de Mato Grosso do Sul.