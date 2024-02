Sou estudante do IFRJ campus Maracanã, e é um absurdo que até agora a bolsa dos estudantes de novembro e dezembro de 2023 ainda não tenha sido pagas. O absurdo maior é estarem realizando um novo cadastro para as bolsas 2024 e para a poupança do estudante, sem sequer terem realizado o pagamento das bolsas atrasadas. O Ministério da Educação fala que está tudo em dia, e o reitor diz que não.