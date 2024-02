Os motoristas que passam pela curva Chico Anísio, na descida do viaduto Santos Dumont, na direção da Linha Amarela, precisam ficar atentos com a gangue das pedras. Os bandidos ficam escondidos só esperando a oportunidade de dar pedrada em algum veículo e roubar os passageiros. A polícia já sabe que esse crime tem acontecido na região, mas nunca tem uma viatura no local. Eles só chegam depois do ocorrido.