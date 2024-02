Vídeo: Confusão em presídio de Bangu afeta entrada de visitantes

Na manhã desta quarta-feira (28), a entrada de visitantes e familiares de detentos no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, ficou afetada em razão de ato promovido por servidores que reivindicam recomposição salarial e implementação de plano de cargos e carreiras. Vídeo que circula nas redes sociais mostra a confusão que dificultou a entrada no presídio.



Em nota, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que a situação foi normalizada no início da tarde. "A Seap lamenta o ocorrido e acrescenta que vai adotar as medidas necessárias para evitar que novos transtornos como esse voltem a impactar o acesso ao complexo prisional", afirmava o comunicado. Assista!

Confusão em presídio de Bangu afeta entrada de visitantes.



Créditos: BRURJ2 pic.twitter.com/a2O2wHGIAS — Jornal Meia Hora (@meiahora) February 28, 2024