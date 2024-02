Polícia Civil investiga o local

Delegacias Especializadas da Polícia Civil, como a Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) e a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), investigam diversos inquéritos envolvendo a venda de celulares roubados na Uruguaiana. Em dezembro do ano passado, um homem, que é apontado como um dos maiores receptadores de celulares do Rio de Janeiro, foi preso em flagrante no bairro do Cachambi, na Zona Norte.

Segundo as investigações da especializada, o homem é dono de um box na Uruguaiana, que conserta e vende aparelhos celulares. Os policiais chegaram ao criminoso após a recuperação de um telefone roubado por uma organização criminosa do Rio Comprido que é especializada na prática deste delito e repassava ao homem.

De acordo com frequentadores do local, a venda de produtos roubados também acontece com frequência nos boxes do camelódromo.