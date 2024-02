Venho a esta coluna pedir que intervenha, junto aos órgãos competentes, para que seja feito algo o mais rápido possível, no Brizolão Augusto Sandino, em Anchieta, pois os moradores que fazem a sua caminhada do dia no local tem enfrentado dificuldades. Tem mato alto, muito lixo e às vezes ainda acontece um festival de pipas, com o cortante conhecido como linha chilena, colocando a vida dos praticantes da caminhada em risco. Também é impossível jogar futebol por causa do mato.