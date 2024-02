Quem precisa pegar o metrô em São Cristóvão tem vivido momentos de terror. Na primeira passarela, próximo à entrada lateral da Veiga de Almeida, os assaltantes estão se escondendo atrás das pilastras, armados com facas, para assaltar as pessoas. A viatura que fica parada embaixo da passarela não adianta de nada. Os policiais ficam dentro da viatura, com vidros fechados, no ar-condicionado e mexendo no celular.