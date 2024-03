Solicitamos a presença do choque de ordem na Rua Frei Caneca, na altura do número 441, no bairro do Estácio. É onde está localizada a Clínica da Família Medalhista Olímpico Ricardo Lucarelli. Está uma desordem total ali na frente, com vários trailers ocupando as calçadas indevidamente, na entrada de condomínios. A situação só vai se agravando. Muita sujeira.