SANTO DO DIA

SÃO SIMPLÍCIO: Ficou conhecido por sua trajetória dentro da Igreja em um dos períodos mais complicados de sua história. Simplício foi Papa nos períodos de 468 a 483, tendo mantido um dos pontificados mais longos de seu período, pois nesta época o Império Romano vivia sua decadência sofrendo constantes ataques de hordas de bárbaros. No ano de 476 São Simplício se deparava com a queda do Império Romano, fato este que transformaria Roma na Cidade dos Papas, pois em meio à desordem os Papas eram a autoridade máxima jurídica e moral. Ele demonstrou, mais uma vez, sua força em auxiliar a Igreja.