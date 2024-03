BBB 24: Tadeu Schmidt aborda expulsão de Wanessa com os participantes: 'Já falei com ela'

Tadeu Schmidt abordou a expulsão de Wanessa Camargo ao conversar com os participantes na sala do BBB 24 na tarde deste sábado, 2, antes do início do sorteio da Prova do Anjo.

"A Wanessa já está a caminho de casa. Eu mesmo já falei com ela, está tudo bem, mas ela descumpriu uma regra do programa e está fora do jogo. A gente segue por aqui. Bola pra frente que tem prova do Anjo", disse o apresentador.

A saída de Wanessa foi o principal tema do dia entre os confinados. Confira abaixo a íntegra do comunicado divulgado pela Globo sobre a expulsão da cantora:

"Neste sábado, dia 2, Wanessa Camargo foi desclassificada do 'BBB 24' por descumprir uma das regras do programa. No relato do participante Davi, na tarde deste sábado, dia 2, a agressão foi confirmada por ele. Seguindo as regras do reality, a cantora deixou o 'Big Brother Brasil'. Mais informações serão apresentadas no programa de hoje por Tadeu Schmidt."

A cantora foi expulsa após acordar Davi durante a madrugada, quando teria lhe agredido. Ele reclamou com a produção do programa, que optou pela expulsão da participante. Leia mais aqui.