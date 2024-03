Já li diversas reclamações diferentes sobre a estação de trem do Engenho de Dentro no jornal, mas é uma pena que a própria SuperVia ignore tanto seus usuários. O teto já está cheio de buracos e agora, sempre que chove, a estação também fica cheia, fazendo com que as pessoas sejam obrigadas a esperar o trem que, por sinal, é caro, com chuva no rosto. Falta de respeito.