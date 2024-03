Índice de roubos de carros tem queda de 11% em 2023

A frase "perdeu, perdeu, sai do carro!" ecoa como um sinônimo de perigo iminente para os motoristas cariocas. No Estado do Rio, houve uma queda de 11,7%, aproximadamente 22.250 ocorrências, nos registros dos principais índices de roubo de veículos em 2023, segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP).

O levantamento aponta que houve redução em cinco das sete Regiões Integradas de Segurança Pública (RISP) do estado. As RISP 2, 1, 6 e 4 foram destacadas pelo relatório. Na capital, a Zona Oeste e parte da Zona Norte registraram 7.373 casos, representando uma queda de 8,2%. Enquanto isso, a Zona Sul, Centro e parte da Zona Norte contabilizaram 4.952 ocorrências, apresentando uma redução expressiva de -17,7%. Já no Norte Fluminense e Noroeste, foram registrados 239 casos, representando uma queda notável de -38,4%, enquanto na Grande Niterói e Região dos Lagos, houve 1.749 casos, o equivalente a uma diminuição de -40,7%. As regiões 3 e 4, no entanto, mostraram um crescimento de 1,8% e 3,5% nos roubos de veículos em 2023 em comparação com o ano anterior.

No entanto, a sensação de insegurança continua entre os cariocas. O morador do Valqueire, na Zona Norte do Rio, teve seu carro furtado na primeira semana deste ano.

"Eu deixava o carro na rua, que era um Fiat Uno de 1995, e por ser um carro de pouco valor, eu não tinha alarme, trava e nem seguro, pois não esperava que fosse acontecer, mas fui surpreendido. Eu preciso muito do carro. É um prejuízo muito grande", relatou o aposentado.