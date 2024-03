'A região metropolitana ainda é muito afetada'

Neste ano, no mês de janeiro foram registrados 1.866 casos de carros roubados no estado, com uma variação de 2,9% em comparação com o mesmo período do ano anterior, ainda de acordo com o ISP. Segundo o professor Robson Rodrigues, pesquisador do Laboratório de Análise da Violência da Uerj, crimes como esses aumentam a sensação de insegurança.

"A região metropolitana, embora tenha tido uma redução total, ainda é muito afetada. Nos dados que dizem respeito ao mês de janeiro, ainda é cedo para falar, mas tivemos aumentos consideráveis em algumas Áreas Integradas de Segurança Pública (AISP), que precisam ser priorizadas. Por exemplo, a AISP 15, na área de Duque de Caxias, teve um aumento de 21,1%, comparando com o ano anterior, ou seja, o número ainda é alto", explicou.

Para o pesquisador, as áreas mais afetadas pelo roubo de veículos compreendem a Baixada Fluminense, especificamente Duque de Caxias (230), também Nova Iguaçu, Mesquita e Nilópolis (179). Seguido pela AISP 41, que engloba bairros de Irajá, Vicente de Carvalho até Ricardo de Albuquerque (191).