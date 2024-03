Luiza Brunet fala em 'injúria' após Davi chamar Yasmin de 'inútil'

Após Davi ter chamado Yasmin Brunet de "jogadora inútil" durante o Big Brother Brasil 24 neste domingo, 3, a modelo Luiza Brunet, mãe da sister, republicou uma postagem que analisava o comportamento como "injúria". Ela, porém, não revelou se pretende processar o brother.

O Estadão entrou em contato com a equipe de Davi para um pronunciamento sobre o caso, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.

Nesta segunda, 4, Luiza compartilhou uma publicação que analisava que o motorista de aplicativo teria cometido o crime de injúria ao chamar Yasmin de "inútil". "Estamos atentos. E em rede nacional", escreveu a mãe da modelo.

Mais tarde, ela voltou a falar sobre o assunto ao publicar uma explicação sobre o que caracteriza a injúria. "Nada mais é do que xingar alguém, ofendendo de forma subjetiva sua dignidade ou decoro", dizia um trecho compartilhado por Luiza.

Momentos depois do caso, a modelo havia feito uma publicação defendendo a filha. "Uma mulher forte, independente, inteligente, com autoestima, autonomia econômica e emocional incomoda o menino e alguns homens também. [...] Sempre tentam nos oprimir, julgar e desmerecer com adjetivos", escreveu.

Entenda o caso

Yasmin Brunet venceu a Prova Bate-Volta e escapou do Paredão deste domingo, no BBB 24. Ela foi indicada por Davi, que atendeu o Big Fone mais cedo e tinha um poder de "contragolpe". Após o fim da disputa, ela se revoltou com o fato de o participante tê-la chamada de "inútil" durante o programa ao vivo.

Quando o apresentador Tadeu Schmidt pediu para que Davi explicasse sua indicação, ele respondeu: "Eu puxo a Yasmin porque acho ela uma jogadora inútil dentro da casa, do meu ponto de vista. Não vejo ela se movimentar no jogo, e no dia que ela se movimentou, foi para prejudicar a casa inteira".

Após o fim do programa, Yasmin conversou com Leidy: "Não vou ser subterrânea como ele, não vou entrar no joguinho dele. Depois do que fez com a Wanessa ainda vem e faz isso? Ele é desumano. Tóxico para c***. P*** que p***. Falta de respeito da p***. Pai, mãe, obrigado por terem me dado educação".