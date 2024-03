Suspeito foi nomeado na Alerj após o crime

Eduardo Sobreira Moraes, apontado pela Polícia Civil como segundo envolvido na morte do advogado, foi nomeado para um cargo na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) na sexta-feira passada (1º), quatro dias depois do crime. Ele foi nomeado para o cargo de assistente no Departamento de Patrimônio, assumindo o posto no lugar de Cezar Daniel Mondego de Souza, exonerado na mesma data.

De acordo com o Portal da Transparência da Alerj, Cezar Daniel recebia remuneração total de R$ 2.029,37. Com a exoneração, o valor seria pago, então, para Eduardo Sobreira. A reportagem tentou contato com a Alerj, mas não obteve retorno.