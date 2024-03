SANTA ROSA DE VITERBO: Desde a infância, Santa Rosa era conhecida por sua piedade e virtude excepcionais. Ela dedicava longas horas à oração e à meditação, buscando uma relação íntima com o divino. Sua espiritualidade inspirava aqueles ao seu redor, e muitos a procuravam em busca de conselhos e orientação espiritual. Santa Rosa também era conhecida por seu compromisso com a justiça e a caridade. Sua coragem em enfrentar as autoridades locais a tornou uma figura venerada entre os cidadãos comuns.