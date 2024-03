No registro de ocorrência que fez na 30ª DP (Marechal Hermes), de acordo com o g1, o cabo Roy disse que chegou do serviço por volta das 19h40 e encontrou a mulher nervosa, "pois havia sido destratada pelo entregador do iFood, que se negou a entregar o lanche".

Ele, então, a pedido da mulher teria ido reaver a entrega. O PM afirma que "a todo momento era ofendido por Nilton, que incitava outros entregadores". "Diante da atitude agressiva de Nilton, sacou sua arma e verificou se Nilton estaria com algum armamento".

"Nilton tentou pegar a arma de Roy, que, para preservar sua vida, efetuou um disparo na perna esquerda de Nilton". "Neste momento, Roy fez um torniquete na perna de Nilton e ligou para o 193 solicitando socorro", finalizou.

Luís Oliveira, cunhado de Nilton, pediu o afastamento do policial da corporação. "Que esse policial seja exonerado do cargo dele porque isso foi uma tentativa de homicídio".