Operação da Polícia Civil prende 14 traficantes de animais silvestres

Policiais civis da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) realizaram, nesta quarta-feira (6), uma operação contra traficantes de animais silvestres. A quadrilha atua em municípios do Centro-Sul Fluminense. A ação contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).



Ao todo, 14 pessoas foram presas, sendo 10 por cumprimento de mandado e outras quatro em flagrante. Cerca de 300 pássaros foram resgatados.



As investigações apontaram que esses criminosos seriam responsáveis por abastecer feiras clandestinas na Região Metropolitana do Rio, em Duque de Caxias e São Gonçalo. Os agentes cumpriram 18 mandados de busca e apreensão, nos municípios de Três Rios e Comendador Levy Gasparian.



As investigações continuam para localizar três alvos da operação que seguem foragidos da Justiça.