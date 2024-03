SANTA PERPÉTUA E SANTA FELICIDADE: Perpétua, uma jovem nobre de Cartago, e Felicidade, sua serva grávida, foram presas no início do século III durante a perseguição aos cristãos pelo Império Romano. Apesar das súplicas de suas famílias para renunciarem à sua fé, elas permaneceram firmes em sua devoção a Cristo. Na prisão, Perpétua registrou em um diário seus pensamentos e visões. Felicidade, por sua vez, enfrentou a perspectiva do martírio com serenidade.