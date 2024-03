Família acusa PM pela morte de jovem

A família do adolescente Yago de Farias, de 17 anos, que foi morto com um tiro na cabeça dentro da comunidade do Jacarezinho, Zona Norte, acusa PMs pelo disparo, na manhã de terça. De acordo com os parentes do jovem, que estiveram, na manhã de ontem, no Instituto Médico Legal (IML) do Centro, para liberação do corpo, ele trabalhava com a mãe vendendo comida e não tinha qualquer relação com o crime.

"Ele estava saindo da casa da madrinha e indo para casa da mãe. Estava com o fone de ouvido, nem se deu conta do que aconteceu. Ele foi atingido pelas costas. (...) Eles (os PMs) foram até ele e viram que não tinha nada, deixaram o corpo lá caído, a população foi se aglomerando e depois nós socorremos ele para a UPA, mas não tinha mais jeito", relatou a avó do adolescente, Lígia Lima.

Segundo a familiar, que esteve no IML para a liberação do corpo do adolescente, ele trabalhava com a mãe vendendo lanches e bolos. "Era um menino alegre, que amava sua família, respeitador com a sua família, cheio de sonhos e hoje o Yago está morto por uma crueldade. É doloroso", desabafou Lígia.

Em nota, a Polícia Militar informou que as circunstâncias da morte estão sendo apuradas pela Polícia Civil.