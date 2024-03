A iluminação dessa passarela conta com um total de 10 lâmpadas e todas estão queimadas. Ela corta a estação de trem da Rua Coronel Bernardino de Melo, no bairro Caonze, em Nova Iguaçu. Todos precisam atravessar para chegar ao outro lado da cidade, pois é de onde sai transporte para praticamente o estado inteiro. Está perigoso transitar nessa escuridão, ainda mais quem volta do trabalho tarde da noite. Precisamos que troquem as lâmpadas.