Liderança agora está com Pipito

Atualmente, investigações apontam que o sucessor de Zinho é Rui Paulo Gonçalves Estevão, o Pipito, que já foi preso pela Draco, solto na época da pandemia, mas que não retornou, se tornando foragido.

O secretário da Polícia Civil Marcus Amim confirmou ainda que todos os milicianos são de Santa Cruz, que estavam na Carobinha para prestar apoio a um outro grupo que pretendia dominar a região.

"Essa região da Carobinha tem duas organizações ligadas ao narcotráfico, que são ADA e o Comando Vermelho. Então há um reforço da milícia de Santa Cruz para evitar que o local fosse tomado pelos narcotraficantes", explicou.

A abordagem foi planejada após a PRF ser avisada através da especializada e da PM sobre o deslocamento do grupo. Quando os homens foram interceptados, reagiram, provocando uma intensa troca de tiros no local. A via, no sentido Santa Cruz, chegou a ser interditada, sendo liberada depois.