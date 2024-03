Gostaria de fazer uma reclamação sobre a Estrada do Mendanha e a Estrada do Guandu, em Campo Grande. É uma tristeza o abandono dessas vias, que estão desaparecendo de tantos buracos. Elas não têm meios-fios e ralos para escoar as águas da chuva, que acabam enchendo todos os condomínios. O meu IPTU já chegou e ainda com aumento, o que é mais absurdo ainda.