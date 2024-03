Gostaria de fazer uma reclamação e uma solicitação à concessionária SuperVia. Precisamos que coloquem marquises ou qualquer outro tipo de cobertura na estação de trem do Corte Oito, no Ramal Gramacho-Saracuruna. Os usuários estão sendo obrigados a esperar na plataforma sem proteção de sol ou chuvas intensas. Ninguém aguenta mais passar por isso, mesmo com a passagem cara.