Isis Valverde revela medo de carro após acidente

Nesta quinta-feira, 7, a atriz Isis Valverde compartilhou nas redes sociais suas experiências e desafios após um grave acidente de carro em 2014. Isis revelou o trauma persistente que enfrenta, expressando o medo de andar de carro, especialmente quando o veículo está em alta velocidade. Ela enfatizou como a terapia foi fundamental em sua recuperação, apesar de ainda sentir desespero em determinadas situações.

"Foi muito difícil voltar. Entrar em um carro. Eu fiquei um bom tempo com medo. Não queria andar de carro. E até hoje quando tem alguém dirigindo, e está andando um pouco rápido, me dá um pouco de desespero. Muito louco a cabeça da gente. Mas eu faço análise. Me ajudou bastante," disse a atriz.

Em 2014, Isis sofreu um acidente de carro que resultou em uma fratura da vértebra C1, da coluna cervical, após seu veículo, uma Range Rover, colidir com um poste e capotar. Ela ficou hospitalizada em estado grave por dois dias.