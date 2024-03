SANTO DO DIA

SANTA FRANCISCA ROMANA: Fez um voto de virgindade a Deus aspirando se tornar uma religiosa. No entanto, em obediência ao seu pai, a jovem foi prometida em casamento a Lourenço Ponziani, um homem de família nobre. A sua piedade não foi sufocada por ricos vestidos, aproveitando todo o tempo livre que tinha para se dedicar à oração. Comprometida com o matrimônio, somente depois da morte do esposo, em 1436, Francisca finalmente fez-se religiosa. Seu foco se voltou para o cargo de superiora que passou a exercer na congregação que fundou, a Sociedade das Oblatas da Santíssima Virgem Maria.