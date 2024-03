Profissões que desafiam a Inteligência Artificial

Duas das principais dúvidas dos profissionais da atualidade diante da rápida evolução tecnológica, que, paradoxalmente, facilita tarefas, são o medo de perder o emprego para a Inteligência Artificial (IA) e os impactos que a tecnologia pode ter nas atividades profissionais. Apesar dessa inquietação, algumas profissões permanecem resilientes diante da revolução tecnológica, resguardadas por habilidades e competências que ainda escapam à reprodução por máquinas, como a criatividade, a empatia e a adaptação a contextos sociais.

O locutor de mercado Márcio Santos, apaixonado pela profissão e já com 28 anos de experiência, admitiu já ter tido medo que as inovações tecnológicas pudessem impactar seu trabalho. No entanto, para ele, o carisma e a interação com o público são essenciais no atendimento ao público, e a criatividade vem com a experiência.

Ele acredita que, mesmo com o avanço tecnológico, o contato presencial e ter a confiança dos clientes são fundamentais para o trabalho acontecer: "A tecnologia está avançando cada vez mais. Uma pessoa pode fazer suas compras através do telefone, mas na minha concepção o presencial é fundamental. Eu já tive medo, confesso. Mas, mediante a experiência que a gente já tem no mercado há bastante tempo, a gente sabe que é fundamental ter um locutor dentro da loja para poder fazer esse trabalho", comentou Márcio.