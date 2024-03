Governo estadual inaugura a ampliação da nova UTI Neonatal do Hospital Adão Pereira Nunes

O governo do Estado do Rio de Janeiro inaugurou neste sábado (9), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, a ampliação da nova UTI Neonatal do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes. Com a reforma total da unidade, feita por meio de uma parceria entre o governo e a prefeitura, o espaço ganhou equipamentos de última geração e passou de 15 para 23 leitos.



Com a reforma, a UTI Neonatal passa de 15 para 23 leitos, com 23 poltronas para as mães ficarem ao lado dos seus filhos, com régua de gases, berços aquecidos, respiradores de alta frequência e monitores multiparâmetros. Além disso, duas incubadoras de transporte, uma unidade de calor radiante para procedimentos como cateterismo, bomba de infusão, aparelho de ultrassonografia portátil, eletrocardiógrafo portátil e sonar detector de batimentos cardíacos.



"É um orgulho essa parceria porque nosso objetivo maior são as entregas qualificadas, com ambientes de qualidade e seguros para poder abraçar a população. E temos aqui uma unidade muito especial, que apesar de ser um hospital regional, atende o estado como um todo. Juntos salvamos muitas vidas e isso é o que mais importa", disse a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello.