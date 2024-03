Ambulantes já retomam vendas

Um dia após o sumiço dos camelôs na Uruguaiana, no Centro do Rio, a região voltou a ser ocupada pelos comerciantes ontem. O local, conhecido por ter as calçadas cobertas por barracas, estava vazio na última sexta-feira por conta da presença da Guarda Municipal. Além disso, os ambulantes realizaram uma manifestação contra a proibição do comércio irregular na área. O prefeito Eduardo Paes definiu que os ambulantes serão retirados do local no dia 25 de março.

No ato, ambulantes gritavam "Camelô é trabalhador" e frases como "Se a gente não trabalha, o povo também não vai chegar no trabalho".

Segundo Paes, a região é investigada como ponto de venda de mercadorias roubadas, especialmente celulares. A decisão foi realizada em conjunto com o governador Cláudio Castro.

Porém, movimentos ligados a camelôs repudiaram a decisão e afirmaram que a retirada dos ambulantes não resolve a criminalidade. Ao contrário, o Movimento Unido dos Camelôs (Muca-RJ) e o Fórum Popular de Segurança Pública do estado do Rio de Janeiro destacaram que a ação é uma forma de criminalizar e perseguir a classe dos camelôs na cidade.