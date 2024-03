Após o episódio, Mateus registrou o caso na 14ª DP (Leblon). Nas redes sociais, ele informou que estava bem e que ficou com medo de revidar as agressões. "E quem tá perguntando porque não revidei, imagina se revido e ele saca uma pistola e dá um tiro na minha cara? Estamos em 2024. E se ele me der um tiro? Minha vida, como fica? Minha vida em primeiro lugar. Fiz o que tinha que fazer, fui lá e fiz o boletim de ocorrência", disse.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi encaminhada para exame de corpo de delito. Os agentes pediram imagens de câmeras de segurança. Procurado pelo MEIA HORA, o Zona Sul Supermercado não se pronunciou. O espaço está aberto para manifestação.