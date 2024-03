Entregador é agredido

Um entregador do Zona Sul Supermercado foi agredido, sexta-feira (8), por um motorista na Rua Barão de Jaguaripe, em Ipanema, na Zona Sul do Rio. De acordo com o relato de Mateus da Silva Ribeiro, de 23 anos, o homem passou com o carro em cima de seu triciclo antes de agredi-lo com um soco no rosto. A discussão foi gravada pela vítima.

O jovem, que também é rapper, conhecido como AR Baby, tinha saído do mercado, na Rua Visconde de Pirajá, e iria fazer mais uma entrega, como faz todos os dias. No entanto, enquanto retirava as compras, o motorista que estava estacionado lhe disse que deveria retirar o triciclo para que ele pudesse sair.

"Em vez dele manobrar o carro para sair normalmente, ele queria que eu tirasse meu triciclo, sendo que eu estava cheio de caixa e não estava estacionado errado. Nisso, ele saiu do carro muito irritado e bicando meu pedal. Eu falei que ele não poderia falar comigo daquela forma e que, se ele pedisse com educação, eu tiraria o triciclo. Depois disso, ele ficou mais irritado ainda, entrou no carro e passou em cima do meu triciclo", afirmou ao MEIA HORA.

Com o intuito de mostrar ao supervisor o que estava acontecendo, Mateus começou a gravar pelo celular.