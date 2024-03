'Fotos de fiações soltas e geradores em lugares errados'

Roberta e o marido retornaram ontem ao local, mas apenas a equipe de desmontagem do evento estava no espaço.

"Nem o food truck que ele levou choque tava mais lá. Meu marido tirou várias fotos de fiações soltas, geradores em lugares errados. Eu quero uma explicação, não tive resposta de nada. Era pra ter algum responsável lá na hora que eu cheguei. Aconteceu um acidente grave lá e não tinha ninguém pra falar nada, só as pessoas da montagem. Ele foi pra um show que pagou pra estar lá e tinha que ter o mínimo de segurança e não teve. Eles deveriam ter parado o evento na hora que começou a chuva, mas não ligaram para a vida de ninguém", disse.

A família mora em Maricá e estava no Rio apenas para levar e buscar João no festival I Wanna Be Tour. Após a descarga elétrica, o jovem chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca mas, segundo a unidade de saúde, o paciente chegou sofrendo parada cardiorrespiratória e não resistiu. O caso foi registrado na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes).