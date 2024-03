Morreu eletrocutado em festival no Riocentro

Familiares do jovem, de 25 anos, que morreu eletrocutado durante um festival de música na Zona Oeste, estiveram no Instituto Médico Legal (IML), no Centro do Rio, ontem, para a liberação do corpo. João Vinícius Ferreira recebeu uma descarga elétrica ao encostar em um food truck energizado. De acordo com a mãe do rapaz, Roberta Ferreira, por volta das 21h, o filho informou que estava tudo bem no evento, mesmo com a chuva que caía na região. Cerca de uma depois, as ligações não foram mais atendidas e nem as mensagens respondidas.

Em uma das tentativas de contato, um funcionário do Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, atendeu e informou que João tinha sofrido um acidente. "Quando cheguei lá, os médicos me falaram que ele tinha sofrido uma descarga elétrica depois de encostar molhado em um food truck. E que ele tinha sofrido uma parada cardíaca, conseguiram reanimar, mas depois teve outra e não conseguiram mais. Meu coração tá destruído, nem nos meus piores sonhos imaginei que isso fosse acontecer, ele saiu pra se divertir e eu ia buscá-lo, mas ele não me atendeu", contou.

O acidente ocorreu por volta das 22h, quando uma tempestade atingia a região e o público tentava se abrigar nos poucos espaços cobertos. Após o ocorrido, o irmão de Roberta foi até o Riocentro para buscar informações e entender o que tinha acontecido com o sobrinho. No entanto, segundo a família, a entrada não foi liberada e nenhuma explicação dada.

A 30e, produtora do evento, "lamenta profundamente e está apurando o ocorrido junto às autoridades. Até então, informações obtidas atestam para a conformidade da operação food truck".