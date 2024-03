SÃO CONSTANTINO: Foi Rei da Cornualha na Inglaterra. Após anos de vida mundana, mergulhado em crime e pecado, decidiu mudar de vida, sendo uma das primeiras atitudes abrir mão de seu trono em favor de seu filho, em seguida convertendo-se e abraçando o amor de Deus, e recebendo seu batismo. Depois da conversão, se isolou no mosteiro de São Mócuda, na Irlanda, onde trabalhou por sete anos, executando as tarefas mais difíceis, no mais absoluto silêncio como forma de penitência.