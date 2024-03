John Cena não estava exatamente nu no Oscar, mas estava quase; entenda

John Cena roubou todos os holofotes no Oscar 2024 neste domingo, 10. Durante a apresentação do prêmio de Melhor Figurino, vencido por, o ator e lutador surgiu no palco sem roupas. Em brincadeira com o apresentador Jimmy Kimmel, Cena parodiou o momento da cerimônia de 1974, em que Robert Opel, um fotógrafo e ativista, invadiu o palco totalmente nu como forma de protesto.

O momento foi um dos mais marcantes da cerimônia e repercutiu com força nas redes sociais. Na ocasião, o ator e apresentador deram a entender que Cena estaria completamente nu e usando apenas o envelope de Melhor Figurino.

Fotos de bastidores do Oscar, porém, revelaram que o artista não estava completamente nu - mas quase. Cena usou um "tapa sexo" para esconder suas partes íntimas.

Relembre o momento

Enquanto introduzia a categoria de Melhor Figurino no Oscar, Kimmel perguntou para a plateia: "Você consegue imaginar se um homem nu atravessasse o palco hoje?". "Eu disse: você consegue imaginar se um homem nu atravessasse o palco hoje? Não seria louco?", acrescentou. Foi então que John Cena sem camisa apareceu em um canto do palco.

"Cara, mudei de ideia. Eu não quero fazer essa brincadeira", Cena disse a Kimmel. "Eu simplesmente não me sinto bem com isso. É um evento elegante, sabe, você deveria se envergonhar agora por sugerir uma piada tão sem graça."

Kimmel disse que a cena era "supostamente engraçada", ao que Cena respondeu: "O corpo masculino não é uma piada". Cena acabou subindo ao palco apenas com um envelope cobrindo suas partes íntimas.

Por que um homem apareceu pelado no Oscar de 1974?

Durante a cerimônia do Oscar de 1974, o ator britânico David Niven estava prestes a chamar Elizabeth Taylor ao palco para anunciar o vencedor do prêmio de Melhor Filme daquele ano - que foi para Golpe de Mestre. No entanto, seu discurso foi abruptamente interrompido por um homem nu que correu pelo palco.

Enquanto o ator discursava, o ativista e fotógrafo Robert Opel atravessou o palco nu, fazendo o símbolo de paz e amor com as mãos. A plateia do Pavilhão Dorothy Chandler, onde ocorria a cerimônia, caiu na gargalhada diante da cena inusitada.

Anos mais tarde, Opel foi assassinado na Fey Way, sua galeria de arte, pouco depois de Harvey Milk, o primeiro político abertamente gay eleito na Califórnia, ser morto a tiros por Dan White.