SANTO INOCÊNCIO I: Foi um dos líderes da Igreja Católica mais importantes do início do cristianismo. Nascido em Albano, na Itália, por volta do ano 325, ele ascendeu ao papado em 401, sucedendo ao Papa Anastácio I. O pontificado de Santo Inocêncio I foi marcado por desafios e controvérsias, mas também por um forte compromisso com a fé cristã e a unidade da Igreja. Ele enfrentou questões teológicas complexas e desafios pastorais durante seu tempo como Papa.