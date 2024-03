Um adolescente de 14 anos foi torturado e assassinado por traficantes na comunidade Para Pedro, em Colégio, na Zona Norte do Rio. O caso teria acontecido na noite do último sábado. De acordo com relatos de parentes, Gabriel Gomes de Faria estaria passando informações do tráfico para a Polícia Militar. Os bandidos teriam encontrado denúncias no telefone do adolescente e então teriam esquartejado e colocado fogo no jovem.